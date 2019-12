Ein Streit zwischen mehreren Männern ist in der Nacht zu Freitag in einem Café in Gladbeck eskaliert. Ein Bottroper wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.

In der Nacht zu Freitag ist ein Streit vor einem Café in Gladbeck eskaliert. Ein Bottroper (23) wurde mit einem Schlag gegen den Kopf verletzt.

Gladbeck: Streit vor Café an der Goethestraße eskaliert

In einem Café an der Goethestraße hat es in der Nacht zu Freitag einen Streit zwischen mehreren Männern gegeben. Eine Gruppe von fünf bis sieben Männern hatte in dem Café gegen 1 Uhr eine andere Gruppe zunächst verbal angegangen, so die Polizei auf WAZ-Nachfrage. Nachdem die Situation eskalierte, verlagerte sich der Streit vor das Café.

Einer der Männer, der die Gruppe zuvor angegangen hatte, verletzte dabei einen 23-jährigen Bottroper mit einem Schlag gegen den Kopf. Der Bottroper wurde ins Krankenhaus gebracht. Die alarmierte Polizei nahm einen Gladbecker (22) fest, der später wieder entlassen wurde. Die Polizei ermittelt nun.