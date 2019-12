Gladbeck. Vorweihnachtliche Lieder erklingen am 3. Adventssonntag in der St. Stephani-Kirche in Gladbeck. „Take Note“ und das Duo „TaktVoll“ treten auf.

Gladbeck: „Take Note“ und „TaktVoll“ laden zum Konzert ein

„I see a star“ (Ich sehe einen Stern) heißt es am 3. Adventssontag, 15. Dezember, um 17 Uhr (Einlass 16.30 Uhr) in der St. Stephani-Kirche in Zweckel. Der a capella-Chor „Take Note“ und das Duo „TaktVoll“ (Gesang und Gitarre) laden zu einem vorweihnachtlichen Konzert ein.

Den Chor leitet Stephanie Lotz

Der Chor unter der Leitung von Stephanie Lotz probt seit 2016 in der Christuskirche. Das kleine, zwölfköpfige Ensemble überzeugt mit einem vielfältigen Repertoire und ausdrucksstarken Stimmen und konnte das Publikum bereits in der Vergangenheit mit seinen Auftritten begeistern.

Das Duo „TaktVoll“ hat sich ebenfalls ganz der akustischen Musik verschrieben. Andreas Wagner ist seit über 30 Jahren leidenschaftlicher Gitarrist. Mit Stephanie Lotz, Chorleiterin, Sängerin und Musiktherapeutin aus Gladbeck, hat er seine musikalische Hälfte gefunden. Seit 2013 sind die beiden zusammen in Kneipen, auf Stadtfesten und bei Privatveranstaltungen unterwegs und überzeugen seitdem mit handgemachter und niveauvoller Musik. Ihr Repertoire ist breitgefächert: Vom traditionellen Weihnachtsklassiker bis hin zu Jazz, Pop und Soul ist wohl für jeden etwas dabei.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten.