Unbekannte sind am Donnerstag in der Zeit zwischen 8.30 und 15 Uhr in ein Wohnhaus an der Emscherstraße eingebrochen. Dazu schlugen sie ein Fenster ein und durchsuchten anschließend die Räume. Sie flüchteten schließlich mit Geld. Hinweise zu dem Einbruch an die Polizei unter 0800/2361111.