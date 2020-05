Unbekannte sind in Gladbeck in eine Wohnung eingebrochen.

Unbekannte sind am Samstagnachmittag in eine Wohnung an der Schützenstraße eingebrochen. Die Einbrecher hebelten dazu die Wohnungstür einer Hochparterrewohnung auf. Anschließend durchsuchten sie die Räume nach Beute. Sie flüchteten mit Schmuck, Geld und zwei Laptops, so die Polizei. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.