Einbruch Gladbeck: Unbekannte brechen in Wohnhaus ein

Gladbeck. Unbekannte sind in Gladbeck in ein Wohnhaus eingebrochen. Sie stahlen Schmuck und Geld und flüchteten. Die Polizei bitte um Hinweise.

Unbekannte sind am Dienstagabend in ein Wohnhaus an der Straße Waterbruch eingebrochen. Die Einbrecher durchsuchten die Räume des Reihenhauses und flüchteten schließlich mit Geld und Schmuck über einen Balkon im Obergeschoss. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.