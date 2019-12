Unbekannte sind in Gladbeck in zwei Wohnungen eingebrochen.

Gladbeck. Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in Gladbeck in zwei Wohnungen eingebrochen. Sie stahlen Geld, Schmuck und ein Sparbuch.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gladbeck: Unbekannte brechen in Wohnungen ein

Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in eine Wohnung an der Horster Straße eingebrochen. Sie waren auf einen Balkon gestiegen und hatten dann ein Fenster aufgehebelt. Die Einbrecher stahlen Schmuck und ein Sparbuch. An der Ulmenstraße hebelten unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag die Wohnungstür auf. Sie erbeuteten Geld und Schmuck. Hinweise an die Polizei unter 0800/2361 111.