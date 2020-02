Einbrecher sind in Gladbeck nicht etwa über eine aufgehebelte Tür oder ein eingeschlagenes Fenster in einen Discounter eingebrochen, sondern über das Dach.

Einbruch Gladbeck: Unbekannte brechen über Dach in Discounter ein

Gladbeck. Unbekannte sind in Gladbeck in einen Discounter eingebrochen und haben Feuerwerkskörper gestohlen. Dazu wählten sie einen ungewöhnlichen Weg.

Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen Teile der Dachpfannen vom Gebäude eines Lebensmitteldiscounters an der Buerschen Straße entfernt und sind über diesen Weg in einen Lagerraum eingebrochen. Dort stahlen sie Feuerwerkskörper. Anschließend flüchteten die Einbrecher laut Polizei auch wieder über das Dach. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei entgegen unter 0800/2361111.