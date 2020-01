Unbekannte haben in Gladbeck mehrere Wagen zerkratzt, so die Polizei.

Gladbeck. Mit einem scharfen Gegenstand haben Unbekannte am Dienstag mindestens vier Autos zerkratzt. Die Wagen waren an der Mittelstraße geparkt.

Gladbeck: Unbekannte zerkratzen Autos an der Mittelstraße

Unbekannte haben am Dienstag zwischen 15 und 16.15 Uhr mehrere an der Mittelstraße geparkte Autos zerkratzt. Mit einem scharfen Gegenstand beschädigten sie dabei die Türen auf der Beifahrerseite von mindestens vier Wagen sowie in zwei Fällen die Motorhauben. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro, so die Polizei. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.