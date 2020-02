Gladbeck: Unfall und Gasgeruch hielten die Feuerwehr in Atem

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Gladbeck mussten fast zeitgleich zu einem Verkehrsunfall auf der A 2 und wegen Gasgeruchs an der Boystraße in Brauck ausrücken.

Einen arbeitsreichen Abend hatte die Mannschaft der Feuerwehr Gladbeck am Freitag. Die Kräfte wurden gegen 21.30 Uhr wegen eines Unfalls auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Hannover alarmiert. Zwischen den Anschlussstellen Gladbeck-Ellinghorst und B 224 hatten sich zwei Pkw vermutlich auf der Fahrbahn berührt und überschlagen. Noch während dieses Einsatzes wurde die Einheit Süd an die Boystraße in Brauck zu Hilfe gerufen. Die Feuerwehr Gladbeck war an diesem Freitagabend mit insgesamt 41 Kräften der Einheiten Hauptwache und den ehrenamtlichen Einheiten Mitte und Brauck im Einsatz.

Gladbeck: Feuerwehr entfernte Rasenmäher aus dem Keller und lüftete das Wohnhaus in Brauck

Die Fahrzeuge, die sich auf der B 224 überschlugen, wurden nach Angaben der Feuerwehr auf eine angrenzende Wiese geschleudert. Ein Pkw befand sich etwa 20 Meter entfernt von der Fahrbahn und stand auf den Rädern, das zweite Auto lag etwa 40 Meter von der Straße entfernt in der Wiese auf dem Dach.

Beide Fahrer konnten sich eigenständig befreien. Ein Ersthelfer betreute sie bis zum Eintreffen der Rettungskräfte von der Feuerwehr Gladbeck. Sie sicherte die Einsatzstelle gegen Brand- und Verkehrsgefahren.

Als Gasgeruch in einem Wohngebäude an der Boystraße gemeldet wurde, übernahm der auf der Autobahn anwesende oberste Führungsdienst der Feuerwehr diese Aufgabe für den Einsatzleiter, der wegen des Verkehrsunfalls auf der A 2 gebunden war. Die Einheit Süd rückte umgehend nach Brauck aus.

Die Kräfte führten nach der Räumung des Gebäudes im Kellerbereich Gas-Messungen durch. Dabei wurde laut Bericht ein defekter kraftstoffbetriebener Rasenmäher entdeckt, den die Feuerwehrleute umgehend entfernten. Sie belüfteten zudem das Gebäude, anschließend kehrten die Bewohner in das Haus zurück.