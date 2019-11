Gladbeck: Verein präsentiert eine Tasche zum Stadtjubiläum

Die Maschinenhalle, das Alte Rathaus, die Moschee: Der Verein „Sport kann mehr“ hat zum Stadtjubiläum eine Gladbeck-Tasche gestaltet. Heute soll sie erstmals beim Zweckeler Adventsmarkt an einem eigenen Stand des Vereins verkauft werden. Neben markanten Orten in Gladbeck stehen vorne die Namen aller Stadtteile, und auf die Rückseite ist etwas zur Stadtgeschichte geschrieben.

„In der Tasche stecken 106 Arbeitsstunden“, sagt Vereinsvorsitzender Oliver Martin. Er habe schon lange die Idee für ein solches Projekt gehabt, jetzt sei sie in Teamarbeit endlich umgesetzt worden. Die Vereinsmitglieder und Hobbykünstler Martina Steinbach und Wulf Schürer gestalteten das Motiv, das im Siebdruck-Verfahren hergestellt ist.

Wer die Tasche kaufen möchte, kann sich direkt an den Verein wenden

Zunächst ist die Auflage auf 250 Stück limitiert, die Tasche kostet 9,50 Euro. „Wir haben darauf geachtet, dass wir fair gehandelte Baumwolle verwenden.“ Den Erlös will der Verein in die Ausbildung von Übungsleitern investieren und neue Spielgeräte für die motorische Förderung von Kindern anschaffen. Wer die Tasche kaufen möchte, kann sich auch direkt an den Verein wenden: 989292 oder per Mail an info@sport-kann-mehr.de