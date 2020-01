Gladbeck. Der Sozialdienst katholischer Frauen in Gladbeck hatte zur Benefizveranstaltung geladen. Auf der Bühne fand eine „virtuelle Begegnung“ statt.

Gladbeck: Vergnügliche Zeit mit „Ringelnatz trifft Kästner“

Eine „virtuelle Begegnung“ zwischen zwei Schriftstellern, die sich Zeit ihres Lebens niemals getroffen haben, bringen die beiden Freunde, Johannes Göbel (68) aus Bonn und Martin Mock (68) aus Gladbeck, auf die Bühne. Seit Jahrzehnten befassen sie sich mit Joachim Ringelnatz (1883-1934) und Erich Kästner(1899-1974) in Rezitation und Musik. Mit ihrem neuen Programm traten sie im K4 auf, dem ehemaligen Pfarrzentrum an der Kirchstraße, und lockten damit rund 130 Interessierte an.

Der Sozialdienst katholischer Frauen (SKF) hatte – wie jedes Jahr – zur Benefizveranstaltung geladen und um Unterstützung seiner vielfältigen sozialen Dienste gebeten.

Zwei Überschriften gaben diesmal das Motto vor: „und auf einmal steht es neben dir“, heißt ein Gedicht von Joachim Ringelnatz mit der Aufschlüsselung: „…was du so lang ersehnt“ und „Die 13 Monate“, eine Auftragsarbeit, die Erich Kästner übernommen hatte und an der er von 1952 bis 1954 arbeitete.

Die Textauswahl befasst sich im Kern mit dem Thema Zeit in ganz unterschiedlichen Facetten. So spricht Joachim Ringelnatz im Gedicht „Die Brüder“ über den „Weekend“ und den „Weekbeginn“: „Sie mochten sich anfangs nicht leiden und immer hatte von beiden der eine ein unrasiertes Kinn.“

Die Texte, mal mit einem Augenzwinkern, mal melancholisch, mal bitterböse, haben nichts von ihrer Aktualität eingebüßt, wenn sie den Alltag und das große Weltgeschehen gleichermaßen kommentieren.

Der Kreis eines Jahres, so hieß es in der Einführung, symbolisiere den Kreis des Lebens. Martin Mock hatte aus dem Kästner-Zyklus vier Monate ausgewählt, die für die vier Jahreszeiten stehen: den Februar: „Und es schneit. Und taut. Und schneit. Und indes die Zeit vergeht, bleibt uns doch nur eins: die Zeit“, den Mai als „Mozart des Kalenders“, den August, „man sieht die Hitze. Und man hört die Stille. Wie klein ist heut die ganze Welt! Wie groß und grenzenlos ist die Idylle“ und den November, der Monat, „der den Trauerflor trägt“.

Die Vortragenden stellten die Biographien der beiden Schriftsteller einander gegenüber, wobei deutlich wurde, wie unterschiedlich jeweils der familiäre Hintergrund war. Ringelnatz kam aus gutsituiert-bürgerlichen Verhältnissen und war ein „Schulrüpel“, wohingegen sich Kästners Familie am Rande der Armut bewegte und er als Musterschüler galt.

Gladbeck Weiterer Auftritt Wer Ringelnatz und Kästner noch einmal im literarisch-musikalischen Dialog erleben möchte: Am 20. März 2020 treten Johannes Göbel und Martin Mock bei Martin Volmer „Entdeckerweine“, Marktstraße 21 in Gladbeck auf. Dann trägt ihr Lieder- und Rezitationsabend den Titel: „Fantasie von übermorgen: wäre alles so leicht zu lösen - Erich Kästner trifft Joachim Ringelnatz”.

In der Nazizeit als Autor sehr schnell verboten, schrieb er dennoch unter Pseudonym weiter. Und wer versteht, zwischen den Zeilen zu lesen, erkennt noch heute die versteckten Anspielungen. Die wortmächtigen Ringelnatz-Rezitationen von Johannes Göbel und die Vertonungen der Kästner Gedichte von Martin Mock wurden mit viel Applaus bedacht.

Die Besucher erinnerten sich gut an einige Ringelnatz-Gedichte

Norbert Gerbig, Gladbecker Musiker und Gitarrenlehrer, zeigte sich begeistert: „Mir persönlich gefallen die Gitarrenstücke wirklich gut“, gab er sein Urteil ab. Einige der meist älteren Besucher erinnerten sich an bestimmte Gedichte: „Mein Vater hat uns Kindern, wenn wir nicht einschlafen wollten, Gedichte von Ringelnatz vorgelesen“, so eine Zuhörerin. Und zum guten Schluss der 13. Monat: „Wie säh‘ er aus, wenn er sich wünschen ließe? (…) Es tickt die Zeit. Das Jahr dreht sich im Kreise. Und werden kann nur, was schon immer war. Geduld, mein Herz. Im Kreise geht die Reise. Und dem Dezember folgt der Januar.“