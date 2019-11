Bereits im Juli waren Polizeifahrzeuge zur Razzia in Gladbeck-Brauck vorgefahren.

Gladbeck. Nachbarn hatten sich über verwahrloste und vermüllte Wohnhäuser in Gladbeck beschwert. Der Razzia der Behörden folgte eine drastische Maßnahme.

Gladbeck: Verwahrlostes Haus für unbewohnbar erklärt

Die verwahrlosten Häuser an der Klarastraße 37 bis 41 in Brauck sind am Donnerstagmorgen erneut kontrolliert worden. Etwa 30 Einsatzkräfte, darunter Mitarbeiter des Ordnungsamt, der Wohnungsaufsicht des Sozialamtes, des Jobcenters, der Ausländerbehörde, der ELE und Beamte der Polizei, überprüften zusammen mit zwei Übersetzerinnen ab 6.45 Uhr die Häuser. Hintergrund sind die Beschwerden von Nachbarn über die Zustände dort. Als ein Fazit erfolgte eine drastische Maßnahme der Behörden.

Bereits am 17. Juli hatte die Stadt Gladbeck die Häuser in Brauck kontrolliert, jetzt folgte die bereits damals angekündigte zweite Überprüfung. Bei der Kontrolle ging es erneut um die Themen Wohnungsbelegung, Aufenthaltsberechtigungen und die Einhaltung melderechtlicher Bestimmungen. Nachdem bei der letzten Kontrolle auch ein Kind in die Obhut des Jugendamtes genommen werden musste, stand nun auch die Beachtung des Wohls dort lebender Kinder im Fokus der Einsatzkräfte.

Ein Haus wird für die dort lebende Familie als unbewohnbar erklärt

Als drastisches Ergebnis wurde das Gebäude Klarastraße 41 für unbewohnbar erklärt. Die einzige dort noch lebende Familie musste das Haus räumen, da aufgrund gefährlicher illegaler Stromleitungsverlegungen die ELE das Haus komplett von der Stromleitung trennen musste. Insgesamt wurden bei der Kontrollen 22 Verstöße festgestellt. Dabei reichte das Spektrum von einem Verstoß gegen das Waffengesetz über den Verdacht auf Sozialleistungsmissbrauch bis hin zu illegalem Sperrmüll im Hinterhof, Verkehrsdelikten und zahlreichen melderechtlichen Verstößen.

Ordnungsamtsleiter Gregor Wirgs wertet den 2 ½ stündigen Einsatz als Erfolg: „Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Ämtern und Institutionen hat hervorragend funktioniert, der Einsatz hat gezeigt, dass es keine rechtsfreien Räume in der Stadt gibt.“ Positiv wurde vermerkt, dass es weder einen weiteren Verdacht auf Kindeswohlgefährdungen gab, noch Hinweise auf überbelegte Wohnungen. Die Kontrollen sollen fortgeführt werden, so Wirgs.