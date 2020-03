Gladbeck: Vestische zählt zu den besten deutschen Ausbildern

Gladbeck. Das Nahverkehrsunternehmen gehört laut Focus-Studie zu den besten Ausbildungsbetrieben Deutschlands. Die Abschlussquote liegt bei 100 Prozent.

Die Vestische gehört zu den besten Ausbildungsbetrieben Deutschlands. Das ist das Ergebnis einer Focus-Studie, zu der die 20.000 mitarbeiterstärksten Unternehmen befragt wurden. In der Kategorie „Regional- und Nahverkehr“ des sogenannten Deutschlandtests zur Ausbildung belegt die Vestische Straßenbahnen GmbH dabei den zweiten Platz. Das Nahverkehrsunternehmen aus Herten musste lediglich den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) den Vortritt lassen.

„Die Bewerberzahlen zeigen uns jedes Jahr, dass wir als Arbeitgeber begehrt sind“, sagt Prokurist Heiner Wickert, Centerleiter Personal und Informationstechnik. Ausbildungsleiter Christian Fichtner ergänzt: „Wir können uns mit bekannten Namen messen und liegen mit ihnen auf einem Niveau.“ Verantwortung zu übernehmen prägt bei der Vestischen den Weg in den Beruf. So erheben die jungen Menschen beim Projekt „Azubis auf Linie“ eigenverantwortlich Daten, auf deren Basis der Betrieb zukünftige Planungen aufbaut. Darüber hinaus ermöglicht ihnen die Vestische, Praktika im Ausland zu absolvieren. So qualifizieren sich einige Auszubildende zusätzlich als Europaassistenten mit dem Schwerpunkt Wirtschaft. Ein erfolgreiches Konzept: Die Abschlussquote liegt bei 100 Prozent.

Absolventen sind bei den Bestenehrungen der IHK Stammgäste

Bei den Bestenehrungen der Industrie- und Handelskammer (IHK) sind die Absolventen der Vestischen sozusagen Stammgäste. Das ist ebenso der Fall beim Personalkongress des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). Alle zwei Jahre ehrt die Branche ihre Besten, was bedeutet, dass sich die Beschäftigten der Vestischen unter den Auszubildenden von mehr als 600 Verkehrsbetrieben mit rund 140.000 Mitarbeitern durchsetzen.

Im vergangenen Jahr absolvierten 31 junge Menschen ihre Ausbildung bei der Vestischen. 22 in einem technischen Beruf (17 Kfz-Mechatroniker, fünf Konstruktionsmechaniker), neun als Kaufleute für Büromanagement. Ab September 2020 bietet der Verkehrsbetrieb aus Herten mit dem Kaufmann E-Commerce einen vierten Ausbildungsberuf an. Prinzipiell bildet das Unternehmen über Bedarf aus und wird so „der Verantwortung gegenüber der Region gerecht“, erklärt Betriebsratsvorsitzender David Borek.