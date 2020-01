Gladbeck: Wahlkampf treibt die Parteien schon vor sich her

Das alte Jahr endete politisch mit einem Paukenschlag, im neuen könnte eine ganze Reihe weiterer folgen. Mit ihrem zum Jahresende propagierten Anti-A-52-Bekenntnis erfüllen sich die Grünen möglicherweise einen langgehegten Herzenswunsch, den sie aus machttaktischen Gründen selbstverleumderisch jahrelang verschwiegen.

Allerdings buhlen sie nun mit dieser Offenbarung ganz unverhohlen um Stimmen aus dem Lager der Autobahngegner. Das wirkt berechnend – Populismus nennt man so etwas. Das kann auch in die Hose gehen. Ganz nebenbei setzen die Grünen – nach der Windrad-Wende – ihre Emanzipation und damit ihre Entkoppelung von der SPD fort. Was nicht falsch sein muss. Schließlich werden die Karten bei der Wahl voraussichtlich völlig neu gemischt. Bahnt sich da Schwarz-grün an?

Die Chancen der CDU sind nicht so klar, wie es sich die Parteiführung denkt

Das Treuegelöbnis zum alten Kooperationspapier im Rat bis zur Wahl im September wirkt da aber nicht mehr ehrlich. Übrigens auch nicht von der SPD, die sich – nach dem Abhandenkommen ihrer großen Zugpferde Roland und Hübner – möglicherweise nicht nur neu sortieren, sondern auch nach anderen Partnern Ausschau halten muss.

Der scheidende Bürgermeister hat Recht, wenn er anmahnt, den Wahlkampf nicht eskalieren zu lassen und zu bedenken, dass im neuen Rat bei möglicherweise unklaren politischen Verhältnissen alle demokratischen Kräfte zum Wohle der Stadt zusammenarbeiten müssen. Die SPD sollte daher noch klarer erkennen, wo der eigentliche politische Gegner sitzt – nämlich rechts außen. Und die CDU sollte den Bogen nicht überspannen, wenn sie sich euphorisch schon ganz nah am Ruder sieht und Richtung SPD vom Leder zieht. So klar sind ihre Chancen nicht.