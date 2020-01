Gladbeck. Die NordWestBahn will am 18. und 19. Januar auf der RE 44 Ersatzbusse zwischen Bottrop und Oberhausen einsetzen. Dadurch ändert sich der Fahrplan.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gladbeck: Wegen Bauarbeiten kommt es zu Ausfällen der RE 44

Aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz AG entfallen am Samstag, 18. Januar, und Sonntag, 19. Januar, ganztägig die Zugverbindungen auf der Linie RE 44 zwischen Bottrop Hauptbahnhof (Hbf) und Oberhausen Hbf. Die NordWestBahn kündigt an, für alle ausfallenden Verbindungen einen Schienenersatzverkehr mit Bussen einzurichten.

Info Die RB 44 wird eingestellt Laut Planung soll 2019 die RB 44 eingestellt werden, die von Gladbeck-West aus eine direkte Verbindung zum Oberhausener Hauptbahnhof bietet.

Anbindung besteht dann mit der S 9 oder dem RE 14 bis Bottrop Hauptbahnhof, um dort in die neue RB 33 umzusteigen, die nach Oberhausen und Duisburg bis Mönchengladbach fährt.

Die Ersatzbusse starten am Bottroper Hauptbahnhof zur Minute 33 und somit zur gleichen Abfahrtszeit der regulären Zugverbindungen. Aufgrund der längeren Fahrzeit der Busse wird Oberhausen Hbf erst zur Minute 04 erreicht und damit 20 Minuten später als die jeweils reguläre Zugverbindung. Auch an den Bahnhöfen Bottrop-Vonderort und Oberhausen-Osterfeld Süd gibt es entsprechend geänderte Ankunfts- und Abfahrtszeiten. Ausnahmen: Bei der jeweils letzten regulären Zugverbindung des Tages startet der Bus um 23.43 Uhr – zehn Minuten später als sonst.

In Oberhausen Hbf starten die Ersatzbusse zur Minute 05, also acht Minuten früher als die reguläre Zugverbindung. Die Busse kommen am Bottroper Hbf zur Minute 29 an (vier Minuten später als regulär). An den Bahnhöfen Oberhausen-Osterfeld Süd und Bottrop-Vonderort gelten entsprechend geänderte Zeiten. Ausnahmen: Bei der jeweils letzten regulären Zugverbindung des Tages startet der Bus um 23.15 Uhr statt um 23.13 Uhr.

Die NordWestBahn bittet Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, sich so früh wie möglich vor Fahrtantritt unter zu melden. Informationen zum Ersatzfahrplan und weitere Auskünfte: www.nordwestbahn.de, www.bahn.de, mobil.vrr.de