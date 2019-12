Gladbeck. Für die drei großen Baustellen des Ingenieursamtes gibt es eine Weihnachtspause. Die Baustellen sind gesichert. Weiter geht es ab dem 6. Januar.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gladbeck: Weihnachtspause für städtische Baustellen

Auch die drei großen Baustellen des städtischen Ingenieuramtes machen Weihnachtspause. An der Brücke Beethovenstraße, der Kanalbaumaßnahme an der Kortestraße und der Baustelle auf der Marathonbahn in Wittringen wird über Weihnachten und den Jahreswechsel nicht gearbeitet. Darauf weist das städtische Ingenieuramt hin. Die Baustellen sind gesichert. Mit den Arbeiten geht es wieder am 6. Januar 2020 weiter.