Gladbeck: Wunderbare Sportler-Weihnachtsfeier mit Programm

Zum ersten Mal konnte Doris Knappmann die Weihnachtsfeier des Vereins „Sport für bewegte Bürger“ (SfbB) gemeinsam mit ihrer Familie ganz in Ruhe genießen. 40 Jahre lang hat sie die beliebte Veranstaltung organisiert, die am vergangenen Samstag über die Bühne der Mathias-Jakobs-Stadthalle ging. Diese Aufgabe nahm nun zum ersten Mal Petra Wenzel wahr: „Seit Februar arbeite ich dran“, sagte sie sichtlich erleichtert, weil alles gut klappte. 516 Tickets seien in diesem Jahr verkauft worden.

er Saal war so mehr als gut gefüllt mit einem erwartungsfrohen Publikum, als Vereinsvorsitzender Hartmut Knappmann um 15 Uhr die Gäste begrüßte. Er blickte auf das „bewegte“ Vereinsjahr zurück und konnte berichten, dass die Zahl der Mitglieder mittlerweile auf 1300 und die der Kursangebote auf 110 gestiegen seien – eben ein Verein „gegen die Einsamkeit“, der „soziale Heimat für alle Menschen“ sein wolle. Die Bedeutung des Vereinslebens für die Stadtgesellschaft betonte auch Bürgermeister Ulrich Roland in seiner Begrüßung, bevor Moderator und „Radiomann“ Achim Bleul das Mikrofon übernahm und die „Wunderbare Gladbecker Weihnacht 2019“ eröffnete.

Die Zahl der Mitglieder des SfbB ist mittlerweile auf rund 1300 angestiegen

Artistin Andrea Engler ließ glitzernde Ringe um ihren Körper wirbeln. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Und dann ging es Schlag auf Schlag. Schon der Auftakt war von großer Klasse. Andrea Engler und Axel Schiel, zwei Profis auf dem Gebiet der Artistik und Jonglage, zogen das Publikum mit ihren Showacts und einer launigen Moderation schnell in ihren Bann. Während Schiel traumhaft sicher seine Diabolos durch die Luft wirbelte, mochte beim Auftritt von Andrea Engler so manche Besucherin staunend an die eigenen Versuche in Kindertagen mit dem Hula-Hoop-Reifen gedacht haben, während sie der staatlich geprüften Artistin zuschaute, die in ihrer Darbietung die glitzernden Ringe mit großer Präzision und Leichtigkeit bearbeitete. Beide erhielten wohlverdienten Applaus.

Publikumslieblinge sind die Knirpse des Bewegungskindergartens Frochtwinkel. Angeleitet von Elke Rütter, erzählten sie die Geschichte kleiner Weihnachtengel, die natürlich in der Vorweihnachtszeit viel zu tun haben. Wie in jedem Jahr trat auch in diesem wieder das klassische Ballett der städtischen Musikschule unter der Leitung von Valentina Spadoni auf. Zur Musik von Peter I. Tschaikowskys „Die Schöne und das Biest“ tanzten Mariebelle Spiekermann und Wiebke Hemming ein stimmungsvolles pas de deux, bevor die jüngeren Eleven – 13 Mädchen und ein mutiger Junge – unter großem Beifall den Spielzeugtanz aus „Mary Poppins“ vorführten.

Die Weihnachtsfeier symbolisiert auch den Zusammenhalt der Generationen im Verein

Süßer Auftritt: Die Knirpse aus dem Bewegungskindergarten Frochtwinkel. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

„Ich lebe jetzt 20 Jahre in Gladbeck“, sagte Ludger Kreyerhoff, Vorstandschef der Stadtsparkasse, „aber ich habe bis dahin noch keine Stadt kennengelernt, die sich so um ältere Menschen kümmert, wie Gladbeck. Das finde ich phänomenal.“ Begeistert waren denn auch die Besucher der Veranstaltung, wie der 80-jährige Alfons Dronia: „Das kann man sich den ganzen Tag anschauen“, fand er großes Lob. Edith Steffel (67) kommt nach eigener Aussage „jedes Jahr zur Weihnachtsfeier“ und hob insbesondere den „Zusammenhalt“ im Verein hervor.

Nachdem Achim Bleul seine „Weihnachtsgeschichte“ - diesmal „Der Baum“ von Peter Frankenfeld – vorgelesen hatte, sorgten die Rosehill Line Dancers mit ihrem Weihnachtspotpourri für Stimmung. Den Schlusspunkt setzte Rainer Migenda, der leichtes Spiel hatte, die Besucher zum weihnachtlichen „Rudelsingen“ zu animieren und so schallte es vielstimmig aus dem Saal „Oh, du fröhliche Weihnachtszeit.“