Gladbecker (56) wird angefahren und leicht verletzt

Ein Fußgänger wurde in Gladbeck auf einem Parkplatz angefahren und verletzt.

Gladbeck Der Unfall ereignete sich auf einem Anwohnerparkplatz an der Berliner Straße. Sachschaden entstand laut Polizei offenbar nicht.

Auf einem Anwohnerparkplatz an der Berliner Straße in Gladbeck ist am

späten Donnerstagnachmittag ein Fußgänger von einem Auto angefahren und verletzt

worden. Sachschaden entstand laut Bericht offensichtlich nicht.

Der 56-jährige Mann aus Gladbeck ging nach Angaben der Polizei gegen 17.50 Uhr über den Parkplatz. Zur gleichen Zeit wendete eine 19-jährige Gladbeckerin auf dem Parkplatz, um dann auf die Berliner Straße fahren zu können.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeu wurde der Fußgänger dabei touchiert. Er sprang zur Seite und prallte noch gegen ein geparktes Auto. Der 56-Jährige wurde leicht verletzt.

