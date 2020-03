Die Zahl der Corona-Erkrankten im Kreis Recklinghausen nimmt weiter zu. Am Samstagmittag meldete das Kreisgesundheitsamt, dass die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen kreisweit auf 41 gestiegen ist. Bis Freitagabend waren es noch 37 gewesen, darunter ein erster Gladbecker. Das Gesundheitsamt des Kreises steht in Kontakt mit den Personen.

Nach WAZ-Informationen handelt es sich dabei um eine Person, die am Freitag über leichte grippale Infekte klagte, der veranlasste Test auf das Corona-Virus fiel positiv aus. Sowohl der Erkrankte als auch seine Kontaktpersonen stehen unter häuslicher Quarantäne.

Zahl der Corona-Fälle im Kreis Recklinghausen auf 41 gestiegen

In Gelsenkirchen wurden bis Samstagvormittag neun Fälle registriert, die leichte bis gar keine Symptome zeigen, in Bottrop waren bis Freitagnachmittag drei Coronavirus-Fälle nachgewiesen. Bislang bekannt gewordene Fälle im Kreis Recklinghausen: Castrop-Rauxel 9 Fälle, Datteln 3, Dorsten 7, Haltern am See 3, Herten 3, Marl 4, Oer-Erkenschwick 2, Recklinghausen 8, Waltrop 1 und auch in Gladbeck ein Fall. Im gesamten Regierungsbezirk Münster stieg die Zahl der Fälle von Freitagabend mit 206 auf Samstagvormittag mit 260 Fälle.

Unterdessen hat die Stadt Gladbeck in Abstimmung mit dem Kreisgesundheitsamt entschieden, als Schutzmaßnahme die städtischen Bäder ab Montag zu schließen. Am Wochenende sind Hallenbad und Traglufthalle noch geöffnet.

Der Sozialverband Gladbeck hat derweil mitgeteilt, wegen der Corona-Infektion alle Termine für Vorstandssitzungen sowie Mitgliederversammlungen zunächst bis zum 30. April abgesagt. Auch wird die anstehende Tagesfahrt im April wird ersatzlos gestrichen. Auch die Gladbecker Naturfreunde haben alle Veranstaltungen und Heimabende in der AWO Zweckel bis zum 30. April wegen der Corona-Epidemie abgesagt.