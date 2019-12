Gladbeck. Die Caritas hat auch in diesem Jahr wieder die Aktion „Freude schenken“ gestartet und Weihnachtsgeschenke für Bedürftige gesammelt. Mit Erfolg.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gladbecker packen 1030 Päckchen für Aktion „Freude schenken“

Bei der Paketaktion „Freude schenken“ sind in diesem Jahr rund 1030 Päckchen zusammengekommen. Caritas, Werbegemeinschaft und Stadtverwaltung hatten sich in diesem Jahr das Ziel gesetzt, erstmals 1000 Päckchen bei der gemeinsamen Spendenaktion zu sammeln. Dieses Ziel haben sie erreicht.

St. Martin hat die Caritas im Bistum Essen traditionell ihre Aktion gestartet. „Während des ganzen Jahres kümmern sich unsere Mitarbeiter in den Einrichtungen und Diensten um die Menschen. Sie begleiten, beraten, pflegen und therapieren. Wir wollen, dass diese Menschen zu Weihnachten spüren, dass jemand an sie gedacht hat. Dazu brauchen wir jedes Jahr aufs Neue die Hilfe vieler Spender und sagen an dieser Stelle herzlichen Dank an alle, die sich beteiligt und engagiert haben“ sagt Caritas-Vorstand Rainer Knubben.

Viele Schulen und Kindertagesstätten beteiligten sich

„Schön zu erleben war in diesem Jahr die große Beteiligung vieler Schüler und Kindertageseinrichtungen“, berichtet Annegret Knubben. Sie koordiniert die Aktion im Verband. „Wir können so Menschen eine Freude bereiten, die es sich schlicht nicht leisten können, etwas zu schenken oder die niemanden mehr haben, der sie beschenkt. Das gibt es leider öfter, als man vermutet.“ So waren die mehr als tausend Pakete auch binnen drei Tagen ausgegeben.