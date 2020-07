Gladbecker Traktorfahrer und ein Auto stoßen zusammen

Beim Zusammenstoß eines Gladbecker Traktorfahrers und einer Autofahrerin in Bottrop, wurde die Frau verletzt.

Gladbeck. Beim Überholen stießen ein Traktorfahrer aus Gladbeck und eine Bottroper Autofahrerin zusammen. Die Frau wurde verletzt. Schaden: 9000 Euro.

Ein Überholmanöver führte am Dienstag gegen 21.30 Uhr zu einem schweren Unfall in Bottrop, in den ein Gladbecker Traktorfahrer verwickelt war. Dabei wurde eine Frau verletzt. Die Polizei beziffert den Gesamtsachschaden mit rund 9000 Euro.

Laut Bericht waren ein 17-jähriger Traktorfahrer aus Gladbeck und eine 53-jährige Autofahrerin aus Bottrop auf der Dinslakener Straße unterwegs. Während eines Überholvorganges kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Hierbei verletzte sich die Bottroperin. Die 53-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Die Unfallstelle war für fast eine Stunde gesperrt.