Gladbeckerin bei Unfall auf der Europastraße verletzt

Auf der Europastraße kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall. Eine Gladbeckerin erlitt leichte Verletzungen.

Gladbeck. Bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Pkw ist eine Autofahrerin aus Gladbeck verletzt worden. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Leichte Verletzungen erlitt eine 49-jährige Gladbeckerin am Mittwoch gegen 14.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Europastraße.

Ein 35-jähriger Autofahrer aus Bottrop kam mit seinem Wagen aus einem Sackgassenbereich der Europastraße und wollte weiter geradeaus in die Helmutstraße fahren, so die Polizei. Zur gleichen Zeit war die Gladbeckerin mit ihrem Pkw auf der Europastraße aus Richtung Welheimer Straße kommend in Richtung B224 unterwegs.

Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge der beiden zusammen. Bei der Kollision verletzte sich die Pkw-Fahrerin aus Gladbeck leicht. Sie kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden.