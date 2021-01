Große Nachfrage: "Lockdown-Telefon" der Stadt länger besetzt

Gladbeck Kurz nach dem Start des Familientelefons der Stadtverwaltung wird das Angebot ausgeweitet. Jetzt kann man auch nachmittags anrufen.

Das Lockdown-Familientelefon der Stadt Gladbeck erweitert aufgrund der hohen Nachfrage bereits kurz nach dem Start des Angebotes die Gesprächszeiten auch auf den Nachmittag.

Die städtischen Ansprechpartner am Familientelefon für Corona-gestresste Eltern sind ab sofort neben der Zeit am Vormittag (montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr) nun auch montags bis donnerstags von 13.30 bis 15.30 Uhr unter Tel. 02043/99-2098 erreichbar. Das „Lockdown-Familientelefon“ soll Familien, die in dieser schwierigen Zeit besonders gefordert sind, gezielt unterstützen.

Städtische Mitarbeiter haben ein offenes Ohr für Corona-gestresste Eltern

Die städtischen Kolleginnen und Kollegen haben hier für Eltern ein „offenes Ohr“. Im Rahmen des Gesprächsangebotes können Eltern besprechen, was sie bewegt, können Fragen stellen und schildern, was für sie schwierig ist. Erfahrene pädagogische Fachkräfte aus dem Familienbüro hören zu, überlegen mit den Eltern, was stärken kann und weiterhilft. Wenn gewünscht, kann auch ein Kontakt zu weiterführenden Beratungen und Unterstützung vermittelt werden.

