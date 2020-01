Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grünen wollen über das Thema im Planungsausschuss sprechen

Grünen-Fraktionsvorsitzende Simone Steffens versucht, das Thema Hinterlandbebauung zu versachlichen. Grundsätzlich müsse man sich fragen, „ob es besser ist, Baulücken in der Innenstadt zu schließen oder neue Flächen am Rand der Stadt zu bebauen und damit zu versiegeln.“ Denn viele Bauflächen stünden in der Stadt nicht mehr zur Verfügung. Optimal wäre die Bebauung in die Höhe, „allerdings wollen die meisten Menschen auch ein Einfamilienhaus.“

Die Grünen fordern daher, dass die Politik das Thema im Stadtplanungsausschuss im März diskutiert und die bestmögliche Regelung findet, um die Flächen zu nutzen. Steffens: „Dabei darf auch das Kleinklima in der Stadt nicht vergessen werden, wo es im Sommer in Zukunft immer heißer werden wird. Bebauung muss auf jeden Fall im Sinne des ausgerufenen Klimanotstandes und zur Zufriedenheit der Bürger optimiert werden.“