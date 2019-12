Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In der Region geboren und aufgewachsen

Am 30. April 1973 wurde Michael Hübner in Kirchhellen geboren. Er ist in Gladbeck aufgewachsen, wo er 1992 das Abitur absolvierte, um dann sein Studium (Politik, öffentliches Recht, Geschichte) in Duisburg abzuschließen. Von 2009 bis 2015 war Hübner Geschäftsführer eines pharmazeutischen Herstellungsbetriebes in Castrop-Rauxel (Steinweg Medical).

In die SPD trat Hübner 1993 ein. Er ist seit 2000 Vorsitzender des Ortsvereins Gladbeck-Butendorf, seit 2004 Stadtrat und Fraktionsvorsitzender der SPD. Seit 2010 wurde der Gladbecker drei Mal in den Landtag gewählt (Schwerpunkte Haushalt und Finanzen, Europa und Medien sowie Wirtschaft, Mittelstand und Energie). 2015 bestimmte ihn die SPD-Landtagsfraktion zum stellv. Vorsitzenden