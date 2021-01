Lokalpolitik In Zweckel können Kunden an der Supermarkt-Kasse Geld holen

Gladbeck Die CDU lobt diese Möglichkeit. Nachdem ein Geldautomat abgeschafft wurde, hätten viele Bürger weite Umwege auf sich nehmen müssen.

Im Juni des vergangenen Jahres beschloss die Stadtsparkasse Gladbeck aus Sicherheitsgründen einige Geldautomaten im Stadtbereich abzubauen. Auch der Geldautomat am Zweckeler Markt war betroffen. "Viele Zweckeler mussten fortan längere Wege zur Bargeld-Beschaffung in Kauf nehmen", berichtet der örtliche CDU-Verband. Nun gibt es eine Lösung.

"Seit Beginn dieses Jahres können Kunden von Edeka Gerlic am Zweckeler Markt Bargeld an der Kasse abheben", berichten Christoph Wiechers und Andrea Niewerth, Vorsitzende der CDU Zweckel. Sie freuen sich, "dass hiermit ein Angebot zur Bargeldversorgung für den Zweckeler Norden geschaffen wird". Die Christdemokraten meinen: "Besonders für die nicht so mobilen Bürger ist es wichtig, ihren Wocheneinkauf mit der Bargeldbeschaffung verknüpfen zu können."

Gut sei, dass vor allem die ältere Bevölkerung nun nicht mehr mit dem Bus zum Kardinal-Hengstbach-Platz oder in die Innenstadt fahren müsse, um an Geld zu kommen. "Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie sollte der ÖPNV bekanntlich nach Möglichkeit gemieden werden", so Wiechers und Niewerth.

