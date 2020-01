Der Statistische Jahresbericht der Stadt Gladbeck für das Jahr 2018 liegt vor. Daten, Zahlen, Grafiken und Tabellen liefern einen umfassenden Einblick in das Stadtgeschehen – von der Historie über die Bevölkerungsentwicklung, den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft, Schule und Kultur, Medizin, die öffentlichen Finanzen, Gericht und Kriminalität bis zu den Wahlen, die anstanden.

Die Jahreschronik bietet einen Überblick über besondere Ereignisse 2018 in Gladbeck

Wer das 130 Seiten starke Werk durchblättert oder sich online durchklickt, kann viele spannende Details entdecken. Eine Jahreschronik erinnert an besonders herausragende Ereignisse wie zum Beispiel die Einweihung der neuen Trauerhalle auf dem Friedhof Mitte im Januar, die Fertigstellung des neuen Wohnquartiers „Lindenhof“ im Mai, den 50. Geburtstag vom Heisenberg-Gymnasium im September sowie die Gedenkfeier zum 9. November am ehemaligen jüdischen Betsaal an der Horster Straße. Das Haus heißt jetzt „Ida und Max Kaufmann-Haus“. Einen kurzen Schwenk nach Bottrop gibt’s auch: Dort schließt im Dezember 2018 mit Prosper-Haniel die letzte Zeche. Hier nur einige Punkte, die im Statistischen Jahresbericht 2018 aufgeführt sind:

Das Stadtgebiet

Der höchste Punkt (82 m über NN) von Gladbeck befindet sich an Ecke Konrad-Adenauer-Allee/Buersche Straße. Die nordöstliche Seite der Mottbruchhalde ist mit 118 Metern die höchste Erhebung, und der tiefste Punkt (29 m über NN) der Stadt befindet sich an der Brauckstraße in Höhe des Hauses Nr. 29. Gladbecks Stadtgrenze umfasst eine Länge von insgesamt 35,2 Kilometern.

Davon laufen 17,7 Kilometer an Bottrop entlang (Dorsten 0,4, Gelsenkirchen 16,4 und Essen 0,7 km). Die größte Bevölkerungsdichte herrscht übrigens in der Stadtmitte (Mitte I): Hier kommen 5551 Menschen auf einen Quadratkilometer (qkm), dicht gefolgt von Rosenhügel mit 5044 Einwohnern/qkm. Im Vergleich dazu: Das kleine Ellinghorst kommt gerade einmal auf 491 Einwohner/qkm.

Flächennutzung

Auf den Bereich „Wohnbau und öffentliche Zwecke“ entfällt mit 26.9 Prozent der dickste Batzen am Flächenanteil, dicht gefolgt von der Landwirtschaft (23,9 Prozent) und dem Verkehr mit immerhin noch 14,4 Prozent.

Die nordöstliche Seite der Mottbruchhalde ist mit 118 Metern die höchste Erhebung in Gladbeck. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Genau 12,1 Prozent der Fläche in Gladbeck ist mit Wald und Gehölz bedeckt. Der Anteil von Industrie und Gewerbe liegt bei 12 Prozent. Auf einem Flächenanteil von 7,5 Prozent ist Platz für Sport, Freizeit und Erholung. Sonstiges schlägt mit 3,2 Prozent zu Buche.

Bevölkerung

In Gladbeck lebten vor zwei Jahren insgesamt 78.028 Menschen – 38.353 Männer und 39.675 Frauen. 14.026 Frauen waren ledig, 17.435 verheiratet, 4975 verwitwet und 3239 geschieden. Das war der Familienstand bei den Männern: 17.174 waren ledig, 17.476 verheiratet, 1156 verwitwet und 2547 geschieden. Interessant auch: 3553 Menschen sind im Jahr 2018 nach Gladbeck gezogen, die meisten von ihnen haben vorher in einer Nachbarstadt gewohnt. Dagegen zogen nur 3141 Menschen aus Gladbeck fort.

Verkehr und Unfälle

Insgesamt 45.191 Kraftfahrzeuge waren vor zwei Jahren in Gladbeck angemeldet – 39.518 Pkw und 3509 Motorräder.

Auf den Straßen in der Stadt ereigneten sich 2018 insgesamt 2293 Verkehrsunfälle. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

An Nutzfahrzeugen waren es gerade einmal 2164. Die meisten Kraftfahrzeuge waren übrigens mit 6060 Pkw und 702 Krafträdern in Zweckel gemeldet, dicht gefolgt von Butendorf und Brauck. Insgesamt steigt der Kfz-Bestand in Gladbeck Jahr für Jahr leicht an. Auf den Straßen in der Stadt ereigneten sich 2018 2293 Verkehrsunfälle. Bei den meisten (2071) blieb es zum Glück bei Sachschäden. 276 Personen sind bei Unfällen verletzt worden, ein Mensch ist gestorben. Ebenfalls in der Statistik aufgeführt: 25 Unfallopfer im Alter von 0 bis 14 Jahren und sieben Schulwegunfallopfer (sechs bis 17 Jahre).

Kriminalität

In Gladbeck wurden von Januar bis Dezember 2018 insgesamt 3871 Straftaten begangen, darunter zwei „Straftaten gegen das Leben“, die beide aufgeklärt werden konnten.

Insgesamt lag die Aufklärungsquote bei 53,29 Prozent. In der Statistik aufgelistet werden außerdem 44 Fälle von Vergewaltigung und sexueller Gewalt, 458 Körperverletzungen und 26 Fälle von Stalking. Die Zahl der begangenen Diebstähle liegt bei 1462. Hinzu kamen 681 Vermögens- und Fälschungsdelikte, 145 Rauschgiftdelikte, 133 Fälle von Gewaltkriminalität (Raub sowie gefährliche und schwere Körperverletzung) und 1055 Kriminalitätsdelikte, begangen auf der Straße. Verschwindend gering dagegen: acht Fälle von Umwelt- und 28 Fälle von Wirtschaftskriminalität.