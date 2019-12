Rocking boogie around the Christmas Tree: Eine der herausragenden Veranstaltungen des Jazzclubs mit Boogieman Vito (l., Piano) und Micky Keller (Kontrabass).

Gladbeck. Auch 2020 will der Vorstand wieder ein vielfältiges Programm anbieten. Neues und Überraschendes soll mit Bewährtem kombiniert werden.

Jazzclub Gladbeck blickt zufrieden zurück auf 2019

Eine positive Bilanz für 2019 zieht der Jazzclub Gladbeck, der seit vielen Jahren einen Beitrag für den Kulturstandort Gladbeck und zur Imagepflege der Stadt leistet. „Der von Harald Schmidt geprägte Begriff ,Jazz in Swinging Gladbeck’ ist in der Jazzszene über die Region hinaus bekannt“, freut sich Marvin Wetekam. Er hat im Sommer das Amt des Vorsitzenden von Wolfgang Röken übernommen, der den Jazzclub mehr als 30 Jahre leitete. Mit dem neuen Vorstand will Wetekam den Verein „fit für die Zukunft“ machen, immer wieder neue Akzente setzen und gleichwohl an Bewährtem festhalten.

Bei den monatlichen Jazzfrühschoppen konnte der Jazzclub wieder Musiker und Bands der Spitzenklasse präsentieren, z. B. Simon Holliday, Boogie Connection, die Lohmann R&B Kapelle und Boogieman Vito beim „Rocking Boogie around the Christmas Tree“ – mittlerweile eine Traditionsveranstaltung. Zum ersten Mal gehörte mit Manga Maluca auch eine Brasil-Jazz-Formation zum Programm. Die Jazzfrühschoppen boten wieder einen Querschnitt durch alle Stilrichtungen des traditionellen Jazz und waren durchweg gut besucht. Das Foyer der Mathias-Jakobs-Stadthalle stieß so manches Mal sogar an seine Kapazitätsgrenzen.

Die Veranstaltungsreihe „Jazz Corner“ hat sich etabliert

Der Vorstand des Jazzclubs Gladbeck um den neuen Vorsitzenden Marvin Wetekam (3.v.r.). Foto: Jazzclub Gladbeck

Highlights waren zu Beginn des Jahres die Cajun Roosters, die wahrscheinlich beste Cajun- und Zydecobands Europas, die große Heart Soul Blues Brothers Show Ende Oktober sowie das zum 23. Mal veranstaltete Gospelkonzert „Sisters and Brothers in Concert“ am ersten Advent. Marvin Wetekam verspricht: „Der Jazzclub bietet auch im Jahr 2020 wieder ein vielfältiges Programm an, das spannende Neuerungen und auch Überraschungen mit Bewährtem kombiniert.“

Auch die Veranstaltungsreihe „Jazz Corner“ im Café Stilbruch war sehr erfolgreich. Sie hat sich mittlerweile in der Gladbecker Musikszene etabliert. Bei diesem Format bekommen noch weniger bekannte lokale Bands eine Bühne geboten. „Sowohl das Publikum als auch die Musiker zeigen sich immer wieder äußerst zufrieden mit der Stimmung und der Atmosphäre im Café Stilbruch“, freut sich Marvin Wetekam.

Der Jazzclub freut sich über die Unterstützung von Sponsoren

Gladbeck Jazzclub hat über 200 Mitglieder Der Jazzclub Gladbeck hat über 200 Mitglieder, überwiegend aus Gladbeck, Bottrop und Dorsten, aber auch aus anderen Städten der Region. Der Jahresbeitrag beträgt 40 Euro. Dafür haben die Mitglieder freien Eintritt zu den Jazzfrühschoppen. Der Eintritt kostet für Nichtmitglieder 10 Euro, Schüler zahlen nur 1 Euro. Die Veranstaltung „Jazz Corner“ ist kostenlos.

„Ein solches Programm kann der Jazzclub nur bieten dank des ehrenamtlichen Engagements der Mitglieder, des Sponsorings von Sparkasse, ELE und Volksbank sowie durch die Anzeigen der Firmen, die im Jazzkalender inserieren. Hinzu kommt die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt, dem engagierten Team der Mathias-Jakobs-Stadthalle und dem Café Stilbruch.“