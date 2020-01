Die Band „Brüno Chanson“ spielt am Sonntag in der Gladbecker Stadthalle.

Jazzclub Jazzclub präsentiert in Gladbeck französische Chansons

Gladbeck. Der Jazzclub und der Freundeskreis Marcq-en-Baroeul präsentieren am Sonntag die Band „Brüno Chansons“. Sie tritt in der Stadthalle Gladbeck auf.

Der Jazzclub präsentiert in Kooperation mit dem Freundeskreis Marcq-en-Baroeul am Sonntag, 2. Februar, die Dortmunder Band „Brüno Chansons“. Im Gepäck haben die fünf Musiker Lieder von Piaf über Montand bis Zaz, Musik aus unterschiedlichen Zeit- und Stilepochen, französisch beseelt und überraschend neu interpretiert.

Das Konzert beginnt um 11.30 Uhr im Foyer der Mathias-Jakobs-Stadthalle, Einlass ist ab 10.30 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro, für die Mitglieder des Jazzclubs ist er wie immer kostenlos, Schüler zahlen 1 Euro.

Die Besucher gehen auf eine Klangreise durch Frankreich

Die fünf Dortmunder verbindet eine echte Liebe zu französischen Chansons. „Die Musik der Band erinnert an einen Spaziergang über die Champs-Élysées, einen trockenen Bordeaux im Département Gironde oder ein Sonnenbad an der Côte d´Azur“, so die Veranstalter. „Die Besucher gehen mit „Brüno“ auf eine Klangreise durch unser Nachbarland.“

Mit französischen Chansons betritt der Jazzclub Neuland: „Die Gruppe ,Brüno’ steht am kommenden Sonntag für die völkerverbindende Kraft der Musik im Herzen Europas“, ist sich Jazzclub-Vorsitzender Marvin Wetekam sicher.

Weitere Informationen: www.jazzclub-gladbeck.de und auf Facebook @jazzclubgladbeck