Jugendliche können mit Besucherausweis in den Freizeittreff

Gladbeck. Jugendliche können in den Sommerferien den Freizeittreff Brauck in Gladbeck besuchen. Eine Anmeldung ist nötig, die Besucherzahl ist beschränkt.

Auch in diesem Jahr öffnet der Städtische Freizeittreff Brauck (Kortenkamp 11) mit einem Ferienangebot seine Türen für Jugendliche von 13 bis 17 Jahren. In Corona-Zeiten sei dort genügend Platz, den geforderten Abstand zu wahren, so die Stadt. Am „Braucker Strand“ wird es tägliche Specials geben wie Turniere, kalte Getränke und Snacks.

Seit der Wiederöffnung am 18. Mai kehrt Leben zurück in die Einrichtung: An manchen Tagen ist der Zulauf größer als die mögliche Anzahl an Kindern und Jugendlichen, die der Freizeittreff derzeit aufnehmen kann. Um ein Infektionsrisiko zu minimieren, erhalten alle Besucher beim ersten Mal eine persönliche Besucher-Karte. Im Freizeittreff sind der dazugehörige Name sowie die Kontaktdaten hinterlegt. Die Karte kann mit dem eigenen Handy abfotografiert werden, so wird ein Vergessen fast unmöglich. Bei Besuch des Treffs braucht lediglich die Nummer des Ausweises angegeben werden.

Maximal 50 Jugendliche können pro Tag die Einrichtung in den Sommerferien besuchen

Bereits über 100 Jugendliche machen seit der Wiedereröffnung Gebrauch von den Ausweisen. Maximal 25 Personen gleichzeitig und maximal 50 pro Tag können die Einrichtung in den Sommerferien besuchen.

Eine Voranmeldung bzw. Nachfrage ist zu empfehlen unter 0163/3052094; an den Öffnungstagen täglich ab 12.30 Uhr erreichbar – auch über SMS, WhatsApp, Telegram und Instagram. Die Öffnungszeiten sind bis 31. Juli montags bis freitags jeweils von 14.30 bis 21 Uhr. Das Angebot ist kostenlos.