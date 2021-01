Kampagne soll Gründerinnen auch im Lockdown helfen

Gladbeck Die Workshops der Kampagne „Mutig.Clever.Gründerin!“ finden auch in Corona-Zeiten statt. Nächster Kurs ab 26. Januar per Zoom.

Auch während des gehen die Workshops der Kampagne „Mutig.Clever.Gründerin!“ weiter – digital via Zoom. „Mutig.Clever.Gründerin!“ ist eine Kampagne in der Emscher-Lippe-Region, die Frauen ermutigen soll, sich selbstständig zu machen. Sie bietet Interessierten Hilfe und Unterstützung.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gladbeck verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Unternehmerinnen, die schon mehr als ein Jahr selbstständig sind, brauchen sich von nicht abhalten lassen, in ihrem Business voranzukommen. So können sie sich z.B. in der Mastermindgruppe am 26. Januar von 17 bis 19 Uhr online mit Gleichgesinnten austauschen, von den Erfahrungen anderer profitieren und den ein oder anderen Tipp fürs eigene mitnehmen.

Die Treffen finden alle vier bis sechs Wochen statt

Die Gruppe besteht aus fünf bis sieben Unternehmerinnen und wird von einer erfahrenen Beraterin moderiert. Sie trifft sich innerhalb eines halben Jahres alle vier bis sechs Wochen, sodass die Teilnehmerinnen gemeinsam über Herausforderungen und Ziele in ihrer Selbstständigkeit sprechen können – und natürlich darüber, was sie im unternehmerischen Alltag bewegt. Das Feedback der Gruppe hilft dabei, Entscheidungen zu treffen und auf Dauer erfolgreicher zu werden.

Bei den Treffen ist immer Raum für persönliche Anliegen. Außerdem werden To-do’s fürs nächste Treffen festgelegt. Beim ersten Termin, der online stattfindet, werden die fünf Folge-Termine gemeinsam abgesprochen.

Die Teilnahme an der Mastermindgruppe ist kostenlos. Um Anmeldung unter 0209/1551663 oder info@mutig-clever-gruenderin.de wird gebeten. Weitere Infos unter www.mutig-clever-gruenderin.de.

Weitere Nachrichten aus Gladbeck lesen Sie hier.