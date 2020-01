Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kartenverkauft läuft schon

Der Kartenvorverkauf für Kinderkarneval und Gala-Sitzung hat bereits begonnen. Wer mitmachen möchte, sollte sich also sputen.

Die Veranstaltung für die kleinen Narren beginnt am 16. Februar um 14 Uhr. Karten zum Preis von 4.50 Euro gibt es an der Kasse der Mathias-Jakobs-Stadthalle.

Die Gala-Sitzung am 22. Februar beginnt in diesem Jahr – wegen des 22. Geburtstags der „Ritter“ – eine halbe Stunde früher als üblich: Einlass ab 17.22 Uhr, Start um 18.44 Uhr. Das Programm dauert fast bis Mitternacht, danach Musik und Tanz bis zum Abwinken. Der Eintritt kostet 17,50 Euro. Karten gibt es bei Christa Blümer, 02043 61107 und (falls noch vorhanden) an der Abendkasse.