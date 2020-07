Einen Neubürgerempfang, wie hier 2019, wird es in diesem Jahr in Gladbeck nicht mehr geben.

Corona Keine Empfänge für Ehejubilare und Neubürger in Gladbeck

Gladbeck. Wegen der Corona-Pandemie fallen in diesem Jahr Empfänge für Ehejubilare sowie für Neubürger aus. Die Gladbeck Information steht aber bereit.

Aufgrund von Corona müssen und mussten viele Veranstaltungen abgesagt werden. Wie sich die Situation und die rechtlichen Vorgaben in den nächsten Monaten entwickeln, kann niemand voraussagen, so die Stadtverwaltung. Daher müssen in diesem Jahr auch die Empfänge für Ehejubilare sowie für Neubürger ersatzlos ausfallen.

Die Gladbeck Information im Alten Rathaus (Willy-Brandt-Platz) stehe Neubürgern selbstverständlich weiterhin gern mit Rat und Tat zur Verfügung, damit sie sich gut in ihrer neuen Heimat zurechtfinden.