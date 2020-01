Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Klage-Argument gegen Bebauung

Der Paragraf 34 des Baugesetzbuches könnte von den protestierenden Anwohner eventuell aber auch zu ihren Gunsten genutzt werden. Denn das Oberverwaltungsgericht NRW hat 2017 in einem Klageverfahren (2 A 45/16) zu einem Urteil ausgeführt, dass ein Vorhaben nach §34 ausgeschlossen werden könne.

Aber nur dann, „wenn es die vorhandene Situation in bauplanungsrechtlich relevanter Weise verschlechtert, stört oder belastet. Stiftet es in diesem Sinne Unruhe, so lassen sich die Voraussetzungen für seine Zulassung nur unter Einsatz der Mittel der Bauleitplanung schaffen.“

Dies müssten die Anwohner aber auf dem Klageweg klären, denn: „Ob von dem Vorhaben eine solche negative Vorbildwirkung für Nachbargrundstücke ausgehen kann, ist eine Frage des jeweiligen Einzelfalls und keiner rechtsgrundsätzlichen Klärung zugänglich“, so das OVG.