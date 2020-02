Als erste Stadt im Kreis Recklinghausen rief Gladbeck im Juni 2019 den Klimanotstand aus. Die Entscheidung fiel seinerzeit nach hitziger Debatte – und nicht einstimmig.

Der Beschluss bedeutet in der Praxis, dass bei allen wesentlichen politischen Entscheidungen der Schutz des Klimas eine entscheidende Rolle spielt. Doch auch die Bürger müssten ihren Teil beitragen, so Bürgermeister Ulrich Roland in der Ratssitzung. Er betonte: „Jeder einzelne ist in der Verantwortung und muss mitziehen bei Maßnahmen, und zwar nicht nur, wenn sie kostenlos sind.“