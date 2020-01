Gladbeck. Im Musik-Pub in Gladbeck gibt es ein Irish-Folk-Konzert. Das Duo „Stout“ tritt dort am 25. Januar auf. Und das wird Fans der Musik geboten.

Konzert in Gladbeck: Irish Folk mit ganz eigenen Facetten

Das Duo „Stout“ ist auf der Mission, den Irish Folk zu entstauben, zu erneuern, zu erweitern und trotzdem die Seele und Essenz der altüberlieferten und der modernen Stücke zu bewahren. Dabei kreieren die Musiker Mario und Simon ihren eigenen Sound zwischen Tradition und Moderne, zwischen Folk und vielen anderen Genres. Davon können sich Besucher am Samstag, 25. Januar, im Musik-Pub an der Eikampstraße überzeugen.

Geboten werden bekannte Pub-Songs und Balladen

Im Programm tauchen die bekannten Pub-Songs und Balladen neben modernen und unbekannten Kompositionen auf. Außerdem erklingen die im Irish Folk beheimateten instrumentalen Tunes als auch Eigenkompositionen. Dir Musiker spannen den Bogen von traditionellem über modernen Folk bis zu Anleihen aus Swing, Rock, Pop oder sogar Heavy Metal.

Der breite Sound des Duos entsteht zum einen durch die vielfältige Instrumentierung: Neben ihrem „Standard“ aus Kuzynas Gitarre und Scherers Banjo erklingen Kombinationen zweier Gitarren mit Banjo, Mandoline oder Akkordeon. Der Kern des „Stout“-Sounds ist der harmonische Gesang. Das Duo beeindruckt auch mit starker Bühnenpräsenz. Zudem sind die Musiker laut eigener Aussage eine interaktive Band: Mitklatschen, singen und tanzen sind ausdrücklich erwünscht.

Bühnenerfahrung haben sie schon lange vor Gründung der Band Stout gesammelt

Mario und Simon sind schon seit ihrer frühen Jugend Musiker mit Leib und Seele und haben schon lange vor „Stout“ Band- und Bühnenerfahrung gesammelt. Seitdem arbeiten sie ständig daran, ihr Wissen und Können zu erweitern, sei es auf Workshops, Sessions oder Konzerten. Seit der Gründung des Duos im Jahr 2013 haben sie ihren Klang und Stil gefunden und eine gemeinsame Vision von Musik und Folk entwickelt. Sie bauen ihr Repertoire stetig aus und begeistern auf Konzerten in ganz Deutschland und darüber hinaus (z.B. in Belgien und Holland).

Auf ihrem aktuellen Album „Undaunted“ haben sie alles, was „Stout“ ausmacht, konzentriert. Dazu haben sie alle Vorteile genutzt, die ein Tonstudio bietet: Stücke, in denen nur Mario und Simon mit zwei Instrumenten und zwei Stimmen erklingen, sind zu hören, dazu Kompositionen, in denen sie all ihre Instrumente und auch mal mehrere Gesänge hören lassen. Und schließlich musizieren bei einigen Stücken Freunde mit. Vom Folk-Duo bis zur kompletten Swing-Band haben die zwei den Arrangements im Studio oft etwas Neues verliehen und eine weitere Note hinzufügen können.

Der Auftritt des Duos beginnt am 25. Januar um 20 Uhr (Einlass ab 18 Uhr). Der Eintritt kostet 5 Euro.