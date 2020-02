Lautes Geräusch bei Ineos Phenol schreckt Anwohner auf

Gladbeck. Am späten Donnerstagabend hat es bei Ineos Phenol in Gladbeck ein lautes Geräusch gegeben. Das ist der Grund.

Am späten Donnerstagabend hat es beim Chemieunternehmen Ineos Phenol in Gladbeck ein lautes Geräusch gegeben, das auch über die Werksgrenze hinaus zu hören war und einige Anwohner in Zweckel aufgeschreckt hat.

Laut Unternehmen entstand das Geräusch aufgrund eines Materialversagens an einem Wärmeaustauscher, der mit Dampf beheizt wird. Dabei wurde Dampf freigesetzt und Isoliermaterial verteilte sich auch in den umliegenden Gärten. Gesundheitsgefahr etwa durch austretende Stoffe habe es nicht gegeben, so Geschäftsführer Benie Marotz zur WAZ.

Gärtner werden die Gärten von der Isolierwolle befreien

Die Ursache des Materialversagens soll nun untersucht werden. Die in den umliegenden Gärten verteilte Isolierwolle wird das Unternehmen entsorgen. „Wir werden jetzt die Nachbarn informieren und haben bereits einen Gärtner beauftragt, der ab Montag die betroffenen Gärten wieder säubern wird“, so Marotz weiter. (tab)