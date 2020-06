Lebenshilfe: Menschen mit Behinderung im Alltag begleiten

Gladbeck. Spazieren gehen, Einkäufe und Behördengänge erledigen oder auch mal kochen: Die Lebenshilfe Gladbeck bietet Schulung für Helfer im Alltag an.

Die Mitglieder der Lebenshilfe Gladbeck wollen eine kostenlose Schulung zum Thema „Assistenz und Begleitung“ anbieten. Das Projekt findet mit Unterstützung der Corona-Soforthilfe von „Aktion Mensch“ statt.

Es geht darum, Menschen mit Behinderung im Alltag zu unterstützen

Angesprochen sind alle Bürgerinnen und Bürger, die sich in der Zeit der Corona-Pandemie sozial engagieren und helfen wollen. Konkret geht es darum, Menschen mit Behinderungen bei den Tätigkeiten des Alltags zu unterstützen. Als Assistenz ergänzen die Helfer das Pflegepersonal und übernehmen verschiedene Aufgaben. Es geht zum Beispiel um gemeinsame Spaziergänge, das Erledigen von Einkäufen, das Füttern von Haustieren oder auch das Kochen von Mahlzeiten. Unterstützung können Menschen mit Behinderung auch oft bei Behördengängen oder Arztbesuchen gebrauchen. Lesen, vorlesen und gemeinsames Basteln sind weitere Punkte.

Alle Teilnehmer erhalten ein Zertifikat von der Lebenshilfe

Die Lebenshilfe Gladbeck schult alle Interessierten mit den Inhalten der Basisqualifizierung nach der AnFöVo (Anerkennung- und Förderungsverordnung). Wer an der Schulung teilnehmen möchte, erhält nach telefonischer Anfrage ein Skript, das innerhalb von fünf Tagen zuhause durchgearbeitet werden kann. Nach bestandener Prüfung erhält jeder Schulungsteilnehmer von der Lebenshilfe Gladbeck ein Zertifikat, das für die Tätigkeit im Familienunterstützten Dienst (FUD) anerkannt ist.

Die Mitglieder der Lebenshilfe freuen sich besonders über die Förderung von „Aktion Mensch" gerade in diesen schwierigen Zeiten und hoffen auf reges Interesse an der Schulung. Weitere Informationen zu dieser Aktion gibt es unter 02043/ 275 200 oder per Mail an info@lebenshilfe-gladbeck.de.