Die Polizei sicherte die Stelle auf der Kirchhellener Straße in Höhe des Gladbecker Reitvereins ab, bis der havarierte Lkw-Auflieger abtransportiert werden konnte.

Gladbeck. In Gladbeck hat ein defekter Lkw-Auflieger eine Straße blockiert. Drei Linienbusse steckten fest. Fahrgäste wurden von der Vestischen abgeholt.

Lkw-Auflieger stellt sich quer - Linienbusse stecken fest

Ein quer stehender Sattelzug-Auflieger hat Donnerstagmorgen für erhebliche Verkehrsprobleme auf der Kirchhellener Straße gesorgt. Für drei Busse der Vestischen ging auf dieser Strecke erst einmal gar nichts mehr.

Alle Fahrspuren waren für über zwei Stunden blockiert

Nach Auskunft der Polizei war der Auflieger durch einen technischen Defekt gegen 9 Uhr von der Zugmaschine gerutscht und dann so unglücklich liegen geblieben, dass die Fahrspuren in beide Richtungen blockiert waren. Die Polizei sicherte den Bereich in Höhe des Reitervereins ab.

Die meisten Pkw-Fahrer benutzten die kleinen Straßen rechts und links der Kirchhellener Straße, um die Stelle zu umfahren. Anders die Linienbusse der Vestischen, die mussten bis zur Beseitigung des riesigen Hindernisses warten. Das Problem: Auf der Strecke waren Gelenkbusse im Einsatz, und die können aufgrund ihrer Länge von 18 Metern nicht wenden, so der Pressesprecher der Vestischen, Christoph van Bürk.

Deshalb wurde die mobile Verkehrsaufsicht des Unternehmens informiert. Die Fahrer holten die neun Fahrgäste aus den feststeckenden Bussen mit kleineren Fahrzeugen an der Kirchhellener Straße ab. Fünf von ihnen wurden nach Kirchhellen, vier zum Goetheplatz nach Gladbeck gebracht. Parallel schickte die Vestische zwei Ersatzbusse auf die SB 36-Linie, die von Gelsenkirchen-Horst über Gladbeck nach Bottrop-Kirchhellen fährt.

Gegen 11.30 Uhr war die Kirchhellener Straße dann wieder frei. Das Fuhrunternehmen hatte ein zweites Fahrzeug geschickt, das den havarierten Auflieger abtransportierte. Für die Vestische galt es allerdings zeitgleich noch ein Problem zu lösen, denn auf der gleichen Linie kam es auf Gelsenkirchener Gebiet zu einer weiteren Vollsperrung. (kw)