Malteser in Gladbeck schließen ihren Einsatz bei Tests ab

Der Malteser-Hilfsdienst unterstützte in Gladbeck das Personal in drei Einrichtungen bei Corona-Testungen.

Gladbeck An 14 Tagen führten die Sanitäter seit Weihnachten insgesamt etwa 850 Testungen durch. Der Hilfsdienst half in drei Einrichtungen

Die Malteser in Gladbeck haben in drei Pflegeeinrichtungen das Personal bei der Testung von Besuchern auf das Covid-19-Virus . Die Helfer waren hierbei täglich mehrschichtig im Einsatz vom 24. Dezember bis zum 6. Januar. Diese Aufgabe sei nun zunächst abgeschlossen, so der Hilfsdienst.

An 14 Einsatztagen führten die Sanitäter insgesamt etwa 850 Testungen durch. "Die Ortsleitung der Gladbecker Malteser möchte allen Helfern, die in ihrer Freizeit ehrenamtlich diese Aufgabe übernommen haben, herzlich dafür danken. Dieser Dank geht auch an die Malteser-Kollegen aus Bottrop und Gelsenkirchen für die zahlreiche und tatkräftige Unterstützung", so Gladbecks Stadtbeauftragter Rainer Prittwitz. Die Zusammenarbeit mit dem Personal der Pflegeeinrichtungen habe hervorragend funktioniert: "Wir bedanken uns für die freundliche und kollegiale Aufnahme."

