Ein Mann ist in Gladbeck mit einem E-Scooter gestürzt und hat sich dabei verletzt (Symbolbild).

Unfall Mann stürzt in Gladbeck mit E-Roller und verletzt sich

Gladbeck. Ein 46-Jähriger ist Sonntagabend in Gladbeck mit einem E-Roller gestürzt. Möglicherweise stand er unter Alkohol- oder Drogeneinfluss.

Ein 46-jähriger Gladbecker ist am Sonntagabend auf der Gildenstraße mit einem E-Scooter gestürzt und hat sich dabei verletzt. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Er hatte wohl versucht, von der Fahrbahn auf den Bürgersteig zu springen, so die Polizei. Das missglückte.

Weil der 46-Jährige möglicherweise angetrunken war oder Drogen genommen hatte, wurden ihm Blutproben entnommen, so die Polizei weiter. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden.