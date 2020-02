Marcus Steiner wird neuer Chef der Stadtsparkasse Gladbeck

Sparkassenchef Ludger Kreyerhoff (li.) geht Ende des Jahres in den Ruhestand. Dann übernimmt Marcus Steiner (re.) die Leitung.

Gladbeck. Sparkassendirektor Ludger Kreyerhoff geht Ende des Jahres in den Ruhestand. Sein Nachfolger ist Marcus Steiner. Neu im Vorstand: Jan Büser.

Marcus Steiner wird neuer Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse Gladbeck. Steiner ist bereits Mitglied des Vorstandes und tritt nun die Nachfolge von Sparkassendirektor Ludger Kreyerhoff an, der zum 31. Dezember 2020 in den Ruhestand geht. Der Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Gladbeck hat Dienstag unter Vorsitz von Bürgermeister Ulrich Roland diese personellen Weichen für die Zukunft der Sparkasse gestellt.

Neu im Vorstand der Stadtsparkasse Gladbeck ist Jan Büser

Neues Vorstandsmitglied der Stadtsparkasse Gladbeck wird Jan Büser. Er ist diplomierter Sparkassenbetriebswirt und wird innerhalb des Vorstandes das Dezernat Marktfolge / Überwachung verantworten. Diese Personalentscheidungen müssen noch durch den Rat der Stadt Gladbeck bestätigt werden. Sie stehen in der nächsten Ratssitzung am 17. Februar auf der Tagesordnung.

Außerdem muss die Wahl von Jan Büser noch durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigt werden. Jan Büser, der seine Ausbildung bei der Stadtsparkasse Haltern am See absolvierte, ist aktuell Bereichsleiter Kreditfolge bei der Bank für Kirche und Diakonie in Dortmund.

Jan Büser ist neu im Vorstand der Stadtsparkasse Gladbeck. Foto: Sparkasse

Bis Ende 2017 war er bei der Sparkasse Gelsenkirchen Verhinderungsvertreter des Vorstandes und Abteilungsleiter der Marktfolge Kredit. Er verfügt darüber hinaus über Erfahrungen im Bereich der Gesamtbanksteuerung und im Vorstandsstab.

Führungsspitze der Stadtsparkasse ist zukunftsorientiert aufgestellt

Jan Büser ist 43 Jahre alt und lebt mit seiner Frau und zwei Söhnen in Haltern am See. Bürgermeister Roland: „Der Verwaltungsrat ist davon überzeugt, dass mit diesen Personalentscheidungen die Führungsspitze der Stadtsparkasse zukunftsorientiert und nachhaltig aufgestellt ist. Wir danken schon jetzt Herrn Sparkassendirektor Ludger Kreyerhoff herzlich für sein langjähriges Wirken zum Wohl unserer Stadtsparkasse.“