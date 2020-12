Die Polizeiwache in Gladbeck liegt direkt am Jovyplatz, wo der Böller geworfen wurde.

Polizei Misslungener Scherz: Böller vor Polizei in Gladbeck gezündet

Gladbeck Zwei Gladbecker wollten sich einen Scherz mit der Polizei erlauben. Das ging schief - weil es auch Polizisten in Zivil gibt.

Das war wohl nichts: Zwei Männer aus Gladbeck, 31 und 21 Jahre alt, wollten sich einen schlechten Scherz mit der Polizei erlauben. Die beiden waren zu Fuß im Jovypark unterwegs, also in unmittelbarer Nähe der Gladbecker Polizeiwache.

Vor Verlassen des Jovyparks zündete der Gladbecker einen Polenböller

Unmittelbar vor Verlassen des Parks zündete der 31-Jährige einen . Grinsend überquerte er dann die Fahrbahn und guckte in Richtung Polizeiwache. Dabei sagte er zu seinem Freund: "Die kommen eh nicht raus."

Mussten die Polizeibeamten in der Wache aber auch nicht, da zufälligerweise genau zu diesem Zeitpunkt zwei Kollegen vom in Zivil dort unterwegs waren. es dann auch, die Personalien der beiden "Spaßvögel" festzustellen. Der 31-Jährige sagte bei der Kontrolle dann auch noch: "Oh, dumm gelaufen!"

Es droht eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz

Den beiden Gladbeckern droht jetzt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.