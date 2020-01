Mordkommission: Stein verfehlt nur knapp Frau und Kind

Der Kripo liegen Aussagen von Zeugen vor: In der Hochhausruine an der Schwechater Straße in Gladbeck sollen sich zur Tatzeit eine oder mehrere Personen aufgehalten haben. Es werden weitere Zeugen gesucht.

Gladbeck. Mordkommission ermittelt in Gladbeck: Täter werfen einen Stein aus einer Hochhausruine. Das Geschoss verfehlt knapp eine Mutter und ihren Sohn.

Unbekannte haben einen kilo-schweren Stein aus der Hochhausruine an der Schwechater Straße in Rentfort-Nord geworfen. Der Stein verfehlte nur ganz knapp eine 45-jährige Gladbeckerin und ihren neun-jährigen Sohn. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft Essen ermittelt eine eingesetzte Mordkommission wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

Die Gladbeckerin bemerkte eine herabfallenden Gegenstand

Der Vorfall ereignete sich am späten Mittwochnachmittag gegen 17.50 Uhr. Die Frau ging laut Polizei mit ihrem Sohn an dem leerstehenden 14-stöckigen Gebäudekomplex vorbei, als sie plötzlich einen herabfallenden Gegenstand bemerkte. Und dann krachte auch schon der ein Kilo schwere Stein neben ihnen auf den Boden.

Kurz darauf hörte die Gladbeckerin Stimmen, die offensichtlich aus dem Gebäude kamen. Die 45-Jährige alarmierte sofort die Polizei. Beamte stellten das gefährliche Wurfgeschoss sicher und durchsuchten die Hochhausruine. Auch ein Polizeihund war mit seinem Diensthundeführer im Einsatz. Die Suche blieb aber ergebnislos. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen muss davon ausgegangen werden, dass der Stein von bisher unbekannten Tätern vom Gebäude aus auf die Straße geworfen wurde, so die Kripo.

Bisher vorliegende Zeugenaussagen deuten darauf hin, dass sich zum Tatzeitpunkt eine oder mehrere Personen in dem Gebäude in Rentfort-Nord aufgehalten haben. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat zur Tatzeit an oder in dem Gebäudekomplex Personen gesehen? Hinweise erbittet die Mordkommission unter 08002361111.