Musik aus Amerika und europäischen Ländern

Gladbeck. In der Reihe „Forum deutscher Musikhochschulen“ tritt das Multiphonic Saxophonquartett in der Mathias-Jakobs-Stadthalle auf.

„Americano ma non troppo“ haben die jungen Künstler vom Multiphonic Saxophonquartett von der Düsseldorfer Robert Schumann Hochschule ihr Programm genannt, das sie am Dienstag, 10. März, ab 20 Uhr in der Reihe „Forum deutscher Musikhochschulen in der Mathias-Jakobs-Stadthalle präsentieren.

Schon seit Musikschulzeiten in Krefeld musizieren Silas Kurth (Sopransaxophon), Olivia Nossek (Altsaxophon), Katrin Ticheloven (Tenorsaxophon) und Luca Winkmann (Baritonsaxophon) zusammen. Seitdem gewann das Quartett zahlreiche erste Preise auf Wettbewerben im In- und Ausland. Das Quartett will „eine besondere Verbindung zum Publikum aufbauen und eine Atmosphäre schaffen, die jedes Konzert für seine Zuhörer zu einem unvergesslichen und mitreißenden Erlebnis macht“, erklärt Silas Kurth, Sprecher des Quartetts.

Wanderer zwischen den Welten der Klassik, des Jazz und des Tangos

Für „americano“ steht Leonard Bernstein mit seiner Ouvertüre zu Candide und Auszügen aus der Westside Story. Philip Glass‘ Mishima ist Filmmusik aus einem amerikanisch-japanischen Spielfilm von 1985. Von Astor Piazzolla, Wanderer zwischen den Welten der Klassik, des Jazz und des Tangos, erklingt das tieftraurige Adios Nonino, das zu einer Erkennungsmelodie der argentinischen Diaspora geworden ist. Aus Antonín Dvořáks Amerikanischem Quartett spielen die Künstler das Lento. Mit Eugène Bozza (Frankreich), Guillermo Lago (Niederlande) und Michael Nyman (England) interpretiert das Quartett europäische Musik. Schließlich steht das Air von Johann Sebastian Bach auf dem Programm.

Das Forum Deutscher Musikhochschulen gibt jungen hochtalentierten Künstlern die Möglichkeit, ihr Können in der Stadthalle einem größeren kunstverständigen Publikum zu präsentieren. In den meisten Fällen befinden sich die Künstler noch im Masterstudiengang.

Eintrittskarten gibt es noch zum Preis von 7,50 Euro an der Abendkasse (Ermäßigungen für Schüler, Studenten etc.).