NABU Gladbeck ruft zur Winterzählung von Vögeln auf

Gladbeck Der Naturschutzbund bittet Naturliebhaber, vom 8. bis 10. Januar Vögel in den Gärten zu zählen. Größte wissenschaftliche Mitmachaktion.

Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) führt auch in Gladbeck unter dem Motto "Stunde der Wintervögel 2021" wieder die jährliche Winterzählung von Vögeln durch. Dazu ruft der NABU Gladbeck alle Gladbecker Naturfreunde und Vogelliebhaber zum Mitmachen auf, Vögel in Gladbeck vom 8. bis 10. Januar zu beobachten und zu melden.

Michael Korn vom NABU Gladbeck erklärt, wie es funktioniert: "Sie beobachten die gefiederten Freunde ganz bequem in Ihrem Garten oder vom Balkon aus. Notieren Sie von jeder Art die höchste Anzahl, die Sie im Laufe einer Stunde gleichzeitig beobachten konnten, das vermeidet Doppelzählungen." Im Mittelpunkt der Aktion stehen vertraute und oft weit verbreitete Vogelarten wie Meisen, Finken, Rotkehlchen und Spatzen.

Meldungen sind online bis zum 20. Januar möglich

Mit der Teilnahme an der „Stunde der Wintervögel“ kann jeder mithelfen, eine detaillierte Momentaufnahme der Vogelwelt in Städten und Dörfern zu ermöglichen, so der NABU. Die erfassten Daten tragen dazu bei, die heimischen Vögel besser zu schützen. Die „Stunde der Wintervögel“ ist die größte wissenschaftliche Mitmachaktion Deutschlands. 2020 hatten sich an der Aktion mehr als 143.000 Menschen beteiligt.

Die Beobachtungen können dann "Mitzähler" melden: Vor allem online unter www.NABU.de/onlinemeldung (die Seite ist vom 11. bis zum 20. Januar freigeschaltet). Der NABU bittet, wenn möglich, die Online-Meldung zu nutzen, "das spart Kosten."

Meldungen sind auch telefonisch oder per Post möglich

Allerdings kann man seine Beobachtungen am 11. und 12. Januar auch telefonisch unter der kostenlosen Rufnummer 0800/11 57-115 melden - jeweils zwischen 10 und 18 Uhr. Per Post mit dem angehängten Meldebogen ist das bis zum 20. Januar (Datum des Poststempels) möglich.

