Netzleitstelle rund um die Uhr besetzt

An 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr ist die Netzleitstelle der ELE in Gladbeck besetzt. Von hier aus wird das gesamte Strom- und Gasnetz in Bottrop, Gladbeck und Gelsenkirchen überwacht. Bei Störungen müssen die Techniker sofort reagieren, um die Versorgung der Privat- und Großkunden weiter sicher zu stellen.

Über die Hauptstraßen im Stromnetz fließt die so genannte Mittelspannung, rund 10.000 Volt. Sie speisen Trafostationen, die überall in den Straßen der drei Emscher-Lippe-Städte stehen. Hier wird der Strom in 400 Volt-Haushaltsstrom umgewandelt, der in den Kellern ankommt und dann über den Sicherungskasten weiter verteilt wird.