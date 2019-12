Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neuzugänge sind willkommen

Die Mitglieder von YouNiques treffen sich zu ihren Proben freitags in der Musikschule Pianissimo, Voßstraße 191, von 15 bis 16 Uhr. Und Verstärkung ist willkommen.

Chorleiter Mario Tobies kündigt mit einem Augenzwinkern an: „Wir rollen jungen Männern den roten Teppich aus.“ Sind doch bislang die „Jungs“ in der absoluten Unterzahl. Lediglich drei singen derzeit bei YouNiques mit. Aber auch Mädchen und junge Frauen werden mit offenen Armen empfangen, so Tobies.

Voraussetzungen, zum Beispiel Notenkenntnisse, müssten Interessenten nicht erfüllen, „man muss nur Spaß am Singen haben“.

Wer jetzt zu dem neuen Jugendchor stößt, darf sich auf einen ganz speziellen Auftritt freuen. Tobies verrät: „YouNiques und Morning Star mit rund 60 Mitgliedern geben im kommenden Jahr am 26. September ein gemeinsames Konzert.“

Sangesfreundige junge Menschen dürfen in die Proben hineinschnuppern. Weitere Informationen: Mario Tobies, 0209/27550922, post@mariotobies.de