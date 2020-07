Organerhalt beim Nierentumor verlängert die Überlebenszeit

Die Ergebnisse von mehr als 250 im Gladbecker Krankenhaus durchgeführten Nierentumor-Operationen in „Schlüssellochtechnik“ stellten nun Mediziner vor.

Gladbeck. Gladbecker Mediziner haben die Bilanz von mehr als 250 Operationen vorgestellt. Gute Ergebnisse haben sie mit der „Schlüssellochtechnik“ erzielt.

„Der Erhalt der Niere bei Nierentumoren verlängert die Überlebenszeit und verbessert die Lebensqualität“, sagt Oberarzt Cajetan Nzeh. Im Rahmen eines Treffens der Selbsthilfegruppe Blasenkrebs stellte er, gemeinsam mit Facharzt Mladen Nikolov von der Klinik für Urologie/Kinderurologie des St. Barbara-Hospitals, die Ergebnisse von mehr als 250 im Gladbecker Krankenhaus durchgeführten Nierentumor-Operationen in „Schlüssellochtechnik“ vor.

Patienten, bei denen die betroffene Niere komplett oder zumindest teilweise erhalten werden konnte, überlebten deutlich länger. Patienten, bei denen die Niere komplett entfernt werden musste, zeigten eine höhere Rate an Folgeerkrankungen des Herz-Kreislaufsystems und des Nierensystems. Diese Feststellung werde durch Erhebungen der Deutschen Gesellschaft für Urologie bestätigt, die ebenfalls für einen Organerhalt plädiere, berichtete der Oberarzt.

Ein Großteil der Nierentumor-Operationen findet in Schlüssellochtechnik statt

Im St. Barbara-Hospital führen Chefarzt Prof. Dr. Bernhard Planz und sein Team einen großen Teil der Nierentumor-Operationen in Schlüssellochtechnik durch. Cajetan Nzeh: „Für die betroffenen Menschen bedeutet dies eine deutlich verringerte postoperative Belastung und eine relativ schnelle Erholungszeit.“

Als eine der ersten Kliniken in NRW verfügte die Klinik für Urologie über ein neues 3D-Robotersystem. Zusammen mit der räumlichen 3D-Sicht des Aufnahme- und Wiedergabesystems können mit den handgeführten roboterassistierten Präzisionsinstrumenten die Strukturen besser erreicht, genauer identifiziert und schonender präpariert werden. „Organerhaltende Nierentumor-Operationen in Schlüsselloch-Technik sind in Deutschland noch lange nicht Standard. Sie erfordern einen erfahrenen Operateur und absolut präzise durchgeplante Operationsabläufe. Wir führen diese Eingriffe seit 2008 durch“ berichtete Prof. Dr. Bernhard Planz.