Oscar-Gewinner „Parasite“ läuft im Kommunalen Kino Gladbeck

Der mit einem Oscar ausgezeichnete Fil „Parasite“ läuft am Freitag im Kommunalen Kino Gladbeck

Gladbeck. Das Kommunale Kino der VHS Gladbeck zeigt am Freitag den Thriller „Parasite“. Der Streifen bekam den Oscar in der Kategorie „Bester Film“.

Das Kommunale Kino der VHS Gladbeck zeigt am Freitag, 26. Juni, um 20 Uhr den vielfach ausgezeichneten Thriller „Parasite“: Familie Kim ist ganz unten angekommen: Vater (Kang-ho Song), Mutter (Hyae Jin Chang), Sohn (Woo-sik Choi) und Tochter (So-dam Park) hausen in einem grünlich-schummrigen Keller, kriechen für kostenloses WLAN in jeden Winkel und sind sich für keinen Aushilfsjob zu schade.

Erst als der Jüngste eine Anstellung als Nachhilfelehrer in der todschicken Villa der Familie Park antritt, steigen die Kims ein ins Karussell der Klassenkämpfe. Mit findigen Tricksereien, bemerkenswertem Talent und großem Mannschaftsgeist gelingt es ihnen, die bisherigen Bediensteten der Familie Park nach und nach loszuwerden. Bald schon sind die Kims unverzichtbar für ihre neuen Herrschaften. Doch dann löst ein unerwarteter Zwischenfall eine Kette von Ereignissen aus, die so unvorhersehbar wie unfassbar sind…

Eine Reservierung ist erforderlich

Ab sofort sind Reservierungen in der VHS unter 02043/992415 oder per E-Mail an vhs@stadt-gladbeck.de möglich. Aufgrund der aktuell geltenden Vorgaben sind eine namentliche Anmeldung und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes beim Betreten der Bücherei erforderlich.

Der Film ist für Zuschauer ab 16 Jahren freigegeben und wird im Studio der Stadtbücherei, Friedrich-Ebert-Straße 8, gezeigt.